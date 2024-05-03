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Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı

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Erzurum'da bir araştırma hastanesinde yaşanan olayda hasta yakınlarının sağlık personeline tepki gösterdiği ve olay yerine gelen polise saldırdığı bildirildi.

Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı mask
Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı
Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı
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Erzurum'da bir araştırma hastanesinde yaşanan olayda hasta yakınlarının sağlık personeline tepki gösterdiği ve olay yerine gelen polise saldırdığı bildirildi.

Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı

Olayın, hastanenin yaşlı bakım servisinde yatan bir hastanın vefat etmesiyle başladığı ifade edildi. Durumu hasta yakınlarına bildiren sağlık görevlileri ile hasta yakınları arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın büyüyerek polisin müdahale etmesiyle olayın daha da karmaşık bir hal aldığı belirtildi.

Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı

İddialara göre, hasta yakınlarının polislerle de tartışmaya giriştiği ve hastane içerisinde arbede yaşandığı ifade edildi. Çok sayıda takviye polis ekibinin hastaneye çağrıldığı ve hastaneyi abluka altına aldığı aktarıldı. Gözaltına alınan 3 şahsın polis merkezine götürüldüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Hasta yakınları polise saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 23:55 - Gündem

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