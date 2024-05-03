Minibüs kaldırımda yürüyenlere çarptı

Bitlis'te yaşanan kaza sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazanın akşam saatlerinde Ahmet Eren Bulvarı üzerindeki Bitlis Eren Üniversitesi önünde meydana geldiği belirtildi. Minibüsün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptığı ve ardından bir bilet satış noktasına çarptığı ifade edildi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ve sağlık ekibinin sevk edildiği, ancak maalesef S.L. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaza nedeniyle yolun trafiğe kapanmasının ardından, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yolun yeniden trafiğe açıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı