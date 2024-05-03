Omar Colley Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Maçın kahramanlarından biri de Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley oldu. Colley, bu önemli mücadelede takımının ilk golünü kaydederek Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.
31 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti. Önceki maçlarda da Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Başakşehir ağlarını havalandırmıştı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin 11'de sahaya sürdüğü Colley, maçın 46. dakikasında yerini Joe Worrall'a bıraktı. Beşiktaş'ın zaferinde önemli bir rol oynayan Colley, takımına galibiyeti getiren performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.