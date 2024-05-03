Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakan Özhaseki Malatyalılara seslendi: Malatya’da eksiklerimizi göreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Malatya'ya birtakım temaslarda bulunmak üzere gelen Bakan Özhaseki, şehrin karşılaştığı herhangi bir sorunun çözülemez olmadığını vurguladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20055765/bakan-ozhaseki-malatyalilara-seslendi-malatyada-eksiklerimizi-gorecegiz



Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da devam eden çarşı projesini inceledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20057315/malatya-carsisi-hizla-yukseliyor-bakan-ozhaseki-calismalari-yerinde-inceledi



Özgül: kendilerine mezar almış olacaklar

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, güçlendirilen konutlara güvenilmemesi gerektiğini kaydederek vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu. Vatandaşların depremde zarar görmüş konutları satın almamaları gerektiğini ifade eden Özgül, “Vatandaşlarımızın 6 Şubat öncesi, depremlerde zarar görmüş konutlara kesinlikle girmemelerini istiyorum. Satın almamalarını istiyorum. Çünkü kendilerine mezar almış olacaklardır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20051447/ozgul-kendilerine-mezar-almis-olacaklar



Malatya çarşısı projesinin son görsellerini Bakan Özhaseki paylaştı

Malatya çarşı merkezi, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasarlarla karşılaştı. Ancak, çarşı merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandıktan sonra kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Bu arada çarşı bölgesinde yıkım bekleyen binalarda mevcut. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Çarşısı Projesinin son görsellerini paylaştı. İşte Malatya Çarşısı böyle olacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20057694/malatya-carsisi-projesinin-son-gorsellerini-bakan-ozhaseki-paylasti



Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı

Malatya'da yok artık dedirten bir yakalanma olayı yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20058968/malatyada-hayretlere-dusuren-olay-cezaevi-firarisi-bakin-nereden-cikti



Söğütlü Cami nasıl görünecek? Bakan’dan önemli açıklama

Malatya’nın sembol yapılarından biri olan Söğütlü Cami, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar nedeniyle yıkıldı. Şimdilerde caminin yerinde bazı çalışmalar sürerken buranın nasıl görüneceğine ilişkin de bir görsel ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den ise konuyla ilgili “Malatya’nın hassasiyet gösterdiği bir yer” yorumu ve bazı açıklamalar geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20059463/sogutlu-cami-nasil-gorunecek-bakandan-onemli-aciklama