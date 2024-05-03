Dilan Polat intihar mı etti?

Lüks ve şatafatlı hayatıyla öne çıktıktan bir süre sonra kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından hapse giren Dilan Polat’ın intihar ettiği konusu gündeme düştü. Konuya ilişkin açıklama geldi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birçok ismin yargılandığı dava gündemde. Yaklaşık altı aydır cezaevinde olan Dilan Polat’ın intihar ettiği iddiası ise bugün herkesin dilinde.

Gazeteci Emrullah Dinç, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

“Çok sorulduğu için cevaplıyorum; Dilan Polat geçen hafta Perşembe günkü duruşmada 5 saat kızını gördükten sonra tekrar cezaevine gidince sinir krizi geçirdi. Tırnakları ile vücuduna zarar verdi. O yüzden geceyi revirde geçirdi. Ertesi gün ilaç tedavisine başlandıktan sonra koğuşuna döndü. İntihar etmesi söz konusu değildir.”