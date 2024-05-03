Dev uyuşturucu operasyonu: 17 kilo esrar ele geçirildi

Batman’da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 çuval içerisinde toplam 17 kilo 650 gram uyuşturucu maddesi esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir otomobili takibe aldı. Batman Çevreyolunda durdurulan otomobilde dedektör köpek Linda ile yapılan aramada 2 un çuvalı içerisinde toplam 17 kilo 650 gram skunk ve toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.