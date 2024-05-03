Altın fiyatlarındaki yükseliş, imitasyon takılara ilgiyi artırıyor

Gaziantep'te düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşları imitasyon takılara yöneltiyor. Kuyumcular, vatandaşları gerçek altın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle, düğün hazırlıkları yapan vatandaşlar imitasyon takılara ilgi göstermeye başladı. Özellikle altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, imitasyon takılar, gerçek altın gibi görünmeleriyle tercih ediliyor.

Gaziantep'teki kuyumcu işletmecilerinden Çağatay Kasapoğlu, altın alan müşterilerin azalması nedeniyle kuyumculuktan imitasyon sektörüne geçmeye karar verdiklerini belirtti. Kasapoğlu, imitasyon takıların gerçek altından ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olduğunu ve normal vatandaşların bunu fark edemeyeceğini ifade etti.

İmitasyon ürünlerin her çeşidinin bulunduğunu ve ilginin özellikle düz işçiliksiz bileziklere yoğunlaştığını belirten Kasapoğlu, bu ürünlerin gelin adayları ve normal vatandaşlar tarafından da tercih edildiğini dile getirdi. İmitasyon ürünlerin fiyatlarının la kaplama ürünlerde 100 TL'den, altın kaplama ürünlerde ise 150 TL'den başladığını belirtti.

Vatandaşların imitasyon ürünleri gerçek altın sanarak getirdiğini söyleyen bir başka kuyumcu işletmecisi Cuma Kaya, imitasyon ürünlerin insanları dolandırmak için kullanıldığını ve vatandaşların gerçek altın yerine imitasyon tercih ettiğini ifade etti. Fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların mecburen imitasyona yöneldiğini dile getirdi.

Kaya, imitasyon ürünlerin bazılarının kalitesinin o kadar yüksek olduğunu söyledi ki, sarraflar bile bunları ayırt etmekte zorlanıyor. Bu nedenle, vatandaşların güvenilir yerlerden altın almaları gerektiğini ve düşük fiyatlar için kalitesiz yerlerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'te altın fiyatlarındaki yükselişin vatandaşları imitasyon ürünlere yönelttiği bir dönemde, kuyumcuların uyarıları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı