Malatya askeri bando konseri Yüksekova'da yoğun ilgi gördü

Malatya 2’nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından düzenlenen konser, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde büyük ilgi gördü.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün spor salonunda gerçekleştirilen konserde, 25 kişilik askeri bando, sevilen şarkılar ve marşları seslendirdi.

Yüksekova halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde, Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen Türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi eserler seslendirildi. Konserin ardından Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, bando takımına teşekkür etti ve katılımcılara hitap etti. Programa Tankçı Kurmay Albay Tarık Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İsmail Acık, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda asker ile polis katıldı.

Konserin sonunda Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, bando takımı şefi Albay Hakan Çetin'e bayrak hediye etti. Bu güzel etkinliğin ilçede olumlu bir atmosfer oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı