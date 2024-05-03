Söğütlü Cami nasıl görünecek? Bakan’dan önemli açıklama

Malatya’nın sembol yapılarından biri olan Söğütlü Cami, 6 Şubat depremlerinde aldığı hasar nedeniyle yıkıldı. Şimdilerde caminin yerinde bazı çalışmalar sürerken buranın nasıl görüneceğine ilişkin de bir görsel ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den ise konuyla ilgili “Malatya’nın hassasiyet gösterdiği bir yer” yorumu ve bazı açıklamalar geldi.

Malatya’da deprem sonrası yaşanan büyük yıkımlar sonucu birçok tarihi yapı hasar gördü. Söğütlü Cami ise bu yapılardan biridi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya’da yapılan ve ulusal kanallarda canlı olarak yayınlanan programda bu konuya da değindi.

CAMİNİN ÖNÜ AÇILACAK

Bakan Özhaseki,

“Burada biraz da toplumsal bir hassasiyet haline gelmiş Söğütlü Cami var. Vatandaş daha çok Söğütlü Cami’nin önünün açılmasını istiyor. Tarihi bir cami… Yan tarafında yine tescilli bir cami daha var ama ikisi de olsun ve burası büyükçe yapılsın istiyor vatandaş. Ve arka tarafta da çarşılarımız var. Konutlarımız en fazla 4-5 katlı. İş yerlerimiz zemin + 1, 2 gibi. Burada esnaf arkadaşlarımız işlerine bakacaklar. Caminin önü de bu şekilde açılmış olacak”

sözlerine yer verdi.