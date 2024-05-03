Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kaleli pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç yaptı.

Hakan Arslan ise fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Sivasspor, 05 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı