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Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor mask
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kaleli pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç yaptı.
Hakan Arslan ise fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.
Galatasaray ile Sivasspor, 05 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 21:39 - Spor

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