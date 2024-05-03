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Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti mask
Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 21:36 - Spor

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