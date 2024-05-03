Fenerbahçe'de, Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.