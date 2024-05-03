Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen M.Ş. isimli şahsın garajına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Yakalanan M.Ş isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.