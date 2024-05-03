Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı Karayolu üzerinde meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı.

Kazada, Ali Özcan yönetimindeki 02 DD 981 plakalı otomobil, Börgenek Rampası yakınlarında kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özcan ile araçta bulunan Mehmet Gürbüz yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yetkililerin olayın detaylarını incelemesi bekleniyor. Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı