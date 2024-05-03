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Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı Karayolu üzerinde meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı mask
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı Karayolu üzerinde meydana gelen bir kaza sonucunda otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kazada, Ali Özcan yönetimindeki 02 DD 981 plakalı otomobil, Börgenek Rampası yakınlarında kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özcan ile araçta bulunan Mehmet Gürbüz yaralandı.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, yetkililerin olayın detaylarını incelemesi bekleniyor. Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 21:23 - Asayiş

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