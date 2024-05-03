Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen terör operasyonunda, PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Şanlıurfa merkezli Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da 14 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.E, H.A. ve H.A. tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yabancı uyruklu 5 kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
Operasyonun devam ettiği belirtilirken, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele kapsamında yapılan bu operasyonun bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına katkı sağladığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.