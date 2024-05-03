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Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa merkezli düzenlenen terör operasyonunda, PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı mask
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Şanlıurfa merkezli düzenlenen terör operasyonunda, PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Şanlıurfa merkezli Hatay, Mersin, İstanbul ve Bursa'da 14 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.E, H.A. ve H.A. tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, yabancı uyruklu 5 kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele kapsamında yapılan bu operasyonun bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 May 2024 - 21:20 - Gündem

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