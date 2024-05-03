Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, maç saatini beklemeye başladı.
Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Karadeniz Derbisi öncesinde kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı çalışma ile maç hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 ve şut çalışmalarıyla son antrenmanı tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma yarın saat 19.00’da oynanacak ve mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Öte yandan sarı kart cezası bulunan Moryke Fofana ve Landry Dimata, mücadele forma giyemeyecekler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.