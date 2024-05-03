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Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, maç saatini beklemeye başladı.

Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, maç saatini beklemeye başladı.

Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Karadeniz Derbisi öncesinde kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı çalışma ile maç hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kırmızı-beyazlılar, Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 ve şut çalışmalarıyla son antrenmanı tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Karşılaşma yarın saat 19.00’da oynanacak ve mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Öte yandan sarı kart cezası bulunan Moryke Fofana ve Landry Dimata, mücadele forma giyemeyecekler.

Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 21:14 - Spor

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