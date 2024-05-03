Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesinin Pirireis Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin C. yönetimindeki 31 ALJ 593 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu Ahmat B. tarafından kullanılan plakasız elektrikli motosiklet kesişen yollarında çarpıştılar.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ahmat B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam ederken, olayın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı