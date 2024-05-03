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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesinin Pirireis Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin C. yönetimindeki 31 ALJ 593 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu Ahmat B. tarafından kullanılan plakasız elektrikli motosiklet kesişen yollarında çarpıştılar.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ahmat B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam ederken, olayın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 21:07 - Asayiş

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