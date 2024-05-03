Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun ilçesinin Pirireis Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin C. yönetimindeki 31 ALJ 593 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu Ahmat B. tarafından kullanılan plakasız elektrikli motosiklet kesişen yollarında çarpıştılar.
Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ahmat B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şans eseri, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam ederken, olayın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.