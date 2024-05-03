Silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda; 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarmanın silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı