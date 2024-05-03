Silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan operasyonda; 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, jandarma ekipleri tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Jandarmanın silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.