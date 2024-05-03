Hortum ağaçları köklerinden söktü

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Çat ormanında, geçtiğimiz günlerde meydana gelen hortum olayı, birçok ağacı kökünden sökerken cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Hortumun etkisiyle birçok ağaç kökünden sökülürken, çevredeki insanlar şaşkınlık içinde yaşananları izledi. Anın kaydedilmesiyle birlikte, hortumun nasıl bir kuvvetle etkilediği ve çevreye verdiği zarar daha net bir şekilde görülebildi. Hortumun bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi.

Olayın ardından yetkililer, olası benzer durumlara karşı gerekli önlemleri almak üzere inceleme başlattı. Hortumun etkilediği alanın ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ve zararın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı