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Pikap devrildi: 5 yaralı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir pikap devrilerek 5 kişi yaralandı. Kazanın D-100 karayolu Yukarı Kale Mahallesi'nde gerçekleştiği bildirildi.

Pikap devrildi: 5 yaralı mask
Pikap devrildi: 5 yaralı
Pikap devrildi: 5 yaralı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir pikap devrilerek 5 kişi yaralandı. Kazanın D-100 karayolu Yukarı Kale Mahallesi'nde gerçekleştiği bildirildi.

Pikap devrildi: 5 yaralı

58 AED 47 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü İ.D. ile araç içerisinde bulunan E.T., E.E., K.T. ve Y.Ş. isimli kişiler yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri ve Koyulhisar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Pikap devrildi: 5 yaralı

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri ve sorumluluklar konusunda yetkililer tarafından yapılacak olan incelemenin sonuçları bekleniyor.

Pikap devrildi: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Koyulhisar, trafik kazası, kaza, pikap, yaralı, sağlık, Trafik

03 May 2024 - 20:47 - Gündem

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