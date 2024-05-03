Pikap devrildi: 5 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir pikap devrilerek 5 kişi yaralandı. Kazanın D-100 karayolu Yukarı Kale Mahallesi'nde gerçekleştiği bildirildi.
58 AED 47 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü İ.D. ile araç içerisinde bulunan E.T., E.E., K.T. ve Y.Ş. isimli kişiler yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri ve Koyulhisar Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Kazanın nedenleri ve sorumluluklar konusunda yetkililer tarafından yapılacak olan incelemenin sonuçları bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.