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Uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadına hapis cezası

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Samsun'un 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan Selma Ö. ve diğer sanıkların duruşması sona erdi.

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadına hapis cezası mask
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Samsun'un 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan Selma Ö. ve diğer sanıkların duruşması sona erdi.

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan kadına hapis cezası

Mahkeme, Selma Ö.'yü 6 yıl 3 ay hapis cezasına ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Aynı davada yer alan diğer sanık Şenol S. ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına ve 6 bin 230 lira adli para cezasına çarptırıldı.

M.G. ve S.P. isimli diğer sanıklar ise mahkeme tarafından beraat kararıyla yargılanmaları sonlandırıldı.

Bu kararla birlikte, Samsun'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen yargı süreci önemli bir aşamaya gelmiş oldu. Mahkeme kararının ardından ilgili tarafların gerekli yasal süreçleri başlatması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 May 2024 - 20:42 - Gündem

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