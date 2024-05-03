- Asayiş

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da bugün akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından görülen kara dumanın nereden yükseldiği ve yangının nerede olduğu merak konusu iken beklenen açıklama geldi.

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi malatya haberMalatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi malatya haber mask
Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi malatya haber
Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi malatya haber
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'da bugün akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından görülen kara dumanın nereden yükseldiği ve yangının nerede olduğu merak konusu iken beklenen açıklama geldi.

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

Malatya'da bu akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından, bir yangından çıkan kara dumanın kaynağı merak edildi.

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konuya ilişkin bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre o duman Hurdacılar Sitesi yanından yükseliyordu.

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hurdacılar Sitesi yanında çıkan çöp yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

Çevrede paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı.

Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, malatya busabah gazetesi, yangın, yeşilyurt, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, hurdacılar sitesi, itfaiye, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, çöp

03 May 2024 - 20:35 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL