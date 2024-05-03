Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

Malatya'da bugün akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından görülen kara dumanın nereden yükseldiği ve yangının nerede olduğu merak konusu iken beklenen açıklama geldi.

Malatya'da bu akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından, bir yangından çıkan kara dumanın kaynağı merak edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konuya ilişkin bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre o duman Hurdacılar Sitesi yanından yükseliyordu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hurdacılar Sitesi yanında çıkan çöp yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevrede paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı.