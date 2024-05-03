Malatya'da yükselen o kara dumanın kaynağı neydi?

Malatya'da bugün akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından görülen kara dumanın nereden yükseldiği ve yangının nerede olduğu merak konusu iken beklenen açıklama geldi.
Malatya'da bu akşam saatlerinde şehrin birçok noktasından, bir yangından çıkan kara dumanın kaynağı merak edildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konuya ilişkin bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre o duman Hurdacılar Sitesi yanından yükseliyordu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hurdacılar Sitesi yanında çıkan çöp yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çevrede paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.