- Asayiş

Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı

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Malatya'da yok artık dedirten bir yakalanma olayı yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Detaylar haberimizde...

Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı malatya haber mask
Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı malatya haber
Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı malatya haber
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Malatya'da yok artık dedirten bir yakalanma olayı yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı. Detaylar haberimizde...

Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı

Malatya'da yok artık dedirten bir yakalanma olayı yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, cezaevi firarisi bakın nereden çıktı.

Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına ve süratle adalete teslim edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda hakkında değişik mahkemelerce “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, 6136 SKM, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve 3 farklı “Silahla Tehdit” suçlarından toplamda 6 farklı aranması olan ve uzun süredir aranan kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A. isimli cezaevi firarisi şahıs ikametinin yatak odasında bulunan ebeveyn banyosunun havalandırma kısmında yakalandı.

Yaşanan bu olay hayretlere düşürdü.

Malatya'da hayretlere düşüren olay Cezaevi firarisi bakın nereden çıktı

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03 May 2024 - 20:15 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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