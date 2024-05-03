Kayseri'de başıboş eşek tarafından ısırılan kadın yaralandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşanan olayda, bir başıboş eşek Esme D.'yi (58) ısırdı ve kadın çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olaya müdahale eden Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Başıboş eşek de ekipler tarafından güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili detaylı inceleme devam ederken, hayvan saldırılarına karşı alınacak önlemler ve halkın güvenliği konusunda ilgili kurumlar tarafından gerekli adımlar atılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı