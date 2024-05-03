Ağbaba: Malatya’nın her derdini ve sorununu takip edeceğiz çözeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’daki temasları kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret etti.

Akçadağlılara 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Ağbaba, Akçadağ’da, büyükşehir adayı olarak en çok oyu kendilerinin aldığını söyledi.

“Akçadağlılara teşekkür ediyorum. Akçadağ belediye başkanlığı için çok iddialıydık ama maalesef hem bizden kaynaklı hatalar hem de çeşitli gerekçelerden dolayı seçimi kazanamadık” diyen Ağbaba, “ Sorumluluğumuz eskisinden daha yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1977’den sonra en yüksek oyu aldık. Genel Başkanımız Özgür Özel’in de değimiyle; Türkiye’de yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Malatya’da da aynı şekilde bir türlü aşamadığımız cam tavanı tuzla buz ettik” şeklinde konuştu.

“YAPACAĞIMIZ İŞLER VE SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Türkiye’de ve Malatya’da farklı siyasi görüşten insanlarla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tabanındaki sosyal demokratların CHP’ye oy verdiğini dile getiren Ağbaba, genç ülkücüler ve demokratların CHP’nin yeni siyasi biçimini sahiplendiğini anlattı. Partinin yeni siyasi anlayışı benimsediğini ve bundan sonrada bunu devam ettireceğini kaydeden Ağbaba, “Sadece kendi tabanımıza değil tüm Malatya’ya karşı sorumluluğumuz var. Büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Kimseye kılık kıyafetinden dolayı ön yargı duymamak gerekiyor. Gençler, Malatya’daki bütün önyargıları tuzla buz etti. Seçim döneminde gençlerin büyük emek ve katkıları oldu. Gençlere karşı yapacağımız işler ve sorumluluğumuz var. Bütün Malatya bilsin ki; onların sorunlarına daha fazla sahip çıkan bir milletvekilleri olacak. Malatya’nın her derdini ve sorununu hem takip edeceğiz hem dile getireceğiz hem de çözeceğiz” ifadesini kullandı.

“BİZ MALATYA’YI BİRLEŞTİRECEĞİZ”

Malatyalıların kendilerine eskisinden daha güçlü görev verdiğini kaydeden Ağbaba, “Malatyalılar bize eskisinden daha güçlü bir görev verdi. 1977’den sonra en yüksek oy oranına eriştik. Bundan sonra artık kimse Malatya’yı sahipsiz görmesin. Malatya’yı yönetenlere de söylüyorum; her en enselerindeyiz ve yaptıkları her şeyi takip edeceğiz. Malatya’nın eksiği, noksanı, yapılmayan işleri olur ya da bir haksızlığa uğrar, enselerindeyiz. Malatya için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimden önce söyledik, şimdi de söylüyoruz; biz Malatya’yı birleştireceğiz. Farklı siyasi görüşten, düşünceden, inançtan herkesin temsilcisi olacağız, dertleriyle dertleneceğiz, sorunlarını dile getireceğiz. Malatya’nın Türkiye’de sesi duyulan marka bir şehir olması için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

“BİZ KAVGA ETMEK İÇİN GELMİYORUZ”

Malatya’da seçimi kazanamamasından dolayı herhangi bir kırgınlığı ya da küskünlüğünün olmadığını ifade eden Ağbaba şunları dile getirdi:

“Tabii ki Malatya için bir üzüntüm var. Malatya seçimi kazansak, kısa sürede daha farklı bir Malatya oluşturabilecektik. Türkiye’nin ilgisini Malatya’ya çekecektik. Ama şunu bilin ki bundan sonrada ilgimiz devam edecek. Gençler, çocuklar ve Malatya için çalışacağız. Hiç kimse moralini bozmasın, umutsuzluğa kapılmasın hep beraber daha güçlüyüz. Adaylığımız bile farklı siyasi anlayıştan olan insanları bir araya getirdi. Eskiden ‘Ülkücüyüm, milliyetçiyim, muhafazakârım, solcuyum” diyen insanlara bir arada olduk. Gittiğimiz her yerde bozkurt, Rabia ve zafer işareti yapan kardeşlerimizi bir araya getirdik, aynı hedef için odaklandık. Hedefimiz; Malatya’ydı. Haksızlığa uğrayan, yok sayılan, depremde çivi bile çakılmayan Malatya ortak hedefimizdi. Bir ortak hedefimizde; Malatya’nın ve gençlerin geleceğiydi. Gençler, Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla umutlandılar. Maalesef hala sorunlar devam ediyor. Liyakatin yok sayıldığı, gençlerimizin mülakatla elendiği bir dönemi yaşıyoruz ama bunların hepsinin üzerine gideceğiz. Biz kavga etmek için gelmiyoruz, kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Malatya’nın hakkı içinde kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Belediye başkanlığı adaylığım sürecinde partimin rozetini çıkarıp, “Herkesin adayıyım” demiştim, aynı rozetle geziyorum ve hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Malatya’nın milletvekili olarak büyük bir sorumlulukla hareket edeceğim. Malatya için babamı tanımam, Malatya için çalışıp, çabalayacağım. Malatya için muhalefet milletvekili olarak değil büyük bir sorumluluk almış kardeşiniz olarak çalışmaya devam edeceğiz. Festivaller yapacağız.”

“HERKES BU ADIMLARI ATARKEN DİKKAT ETSİN”

Malatya’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük bir belirsizlik içinde olduğunu dile getiren Ağbaba, “Malatya’da rezerv alanın ne olacağını hala hiç kimse bilmiyor. Bu konuda siyasi torpillerin döndüğü iddiasını da yakından takip ediyorum. Kim bir haksızlık yaparsa, siyaseten ‘Güçlüyüm’ deyip köşe başlarını tutmaya çalışırsa onu sadece Malatya’ya değil Türkiye’ye rezil ederim. Fakir fukaranın hakkını kim yiyorsa, sahipsiz diye kim insanları yok sayıyorsa o yok sayanları hem Malatya hem de Türkiye’ye rezil ederim. Herkes bu adımları atarken dikkat etsin. Malatya’da rezerv alan ilan edilirken ‘Eski vekilin binasını yıkmayalım, bunun sahibi yok sağlam binayı yıkalım’ diye bir düşünce yok, bunların hepsini takip ediyorum” ifadesini kullandı.

“ETKİNLİKLER YAPACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK”

Malatya’ya bir söz verdiğini ve bunu yerine getireceğini belirten Ağbaba, “Malatya ve gençlerimizin moral bulması, yıkılan psikolojimizi biraz düzeltmek için etkinlikler yapacağımızı söylemiştik. 18 Mayıs’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin arkasındaki meydanda Türkiye’nin tanınmış sanatçıları gelecek ve konser verecek. Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte kutlayacağız. Yıkılan psikolojimizi düzeltmek için bu etkinliklere devam edeceğiz. Malatya’da eksiklerin takipçisi olacağız, sorunları çözmeye çalışacağız” cümlelerini kullandı.

“MEMLEKETİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN ATILAN BİR ADIMDIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı görüşmeye de değinen Ağbaba, “Türkiye içinde çeşitli laflar söyleniyordu ama değişimin ne anlama geldiğini bu seçimde gördük. Sandığa küsen, umutsuzluğa kapılan insanlar sandığa gidip oy kullandılar, değişimin büyük coşkusuyla Cumhuriyet Halk Partisi 1977’den sonra ilk kez büyük bir oy oranıyla birinci parti oldu. Yüzde 38 oy aldık ve bunun bilincindeyiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bilin ki bu görüşme, memleketin sorunlarının çözümü için atılan bir adımdır. 10 bin lira maaş alan emeklinin derdini çözmek, atanamayan öğretmenler, mülakat nedeniyle elenen gençler, yoksullar, asgari ücretle geçinmek zorunda olanlar için atılan bir adımdır. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz diyalog içinde olacağız, mücadele edeceğiz. Genel başkanımız ve MYK’mız bu duyarlılıkla devam edecekler. Yapılan görüşmede de bunlar konuşuldu. Memleketin sorunları, dertleri konuşuldu, Türkiye’nin birinci partisinin lideri tarafından sorunlar cumhurbaşkanına iletildi” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kısa bir süre sonra Malatya’ya davet edeceklerini ifade eden Ağbaba, Özel’in Malatya’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunacağını söyledi.

Kaynak: BÜLTEN