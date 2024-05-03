3 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Altuntaş’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Habibe Zengin’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Dündar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Öncel’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elmas Aydemir’in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Beşir Özer’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Kırklar Sokak, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rifat Ayhan’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Özman’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
77 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Baddal Avşar’ın taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan,
59 yaşında vefat eden ve Sürür Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Hikmet Aslan’ın taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan,
91 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ayşe Yaşar’ın taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi,
70 yaşında vefat eden ve Kasımuşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Şimşek’in taziye adresi: Kasımuşağı Mahallesi, Akçadağ.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.