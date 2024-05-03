Bakan Özhaseki Malatya’da koordinasyon toplantısına katıldı

“Bütün hesabımız gelecek senenin ortalarında güze kadar konutunu alamamış bir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. İş yerleri yıkıldığı halde alamamış bir tek vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Seçimler geçti. Tercihiniz baş üstüne. Arkadaşlarımızla yola devam etmeye karar verdiniz, bu yolda gayretli arkadaşlar, bizler de onlarla zaten çok sıkı bir şekilde çalışırız. Şimdi geçim dönemi başladı” dedi.

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Koordinasyon toplantısına katıldı. Malatya Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, muhtarlar katıldı.

“ŞEHRİMİZE HOŞ GELDİNİZ SEFALAR GETİRDİNİZ”

Koordinasyon toplantısında ilk sözü alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Sayın Bakanım şehrimize hoş geldiniz. Asrın felaketine maruz kalan illerden bir tanesi olan Malatya'mızı ayağa kaldırmak adına siz, bakan yardımcılarımız, TOKİ başkanımız, diğer şirket genel müdürlerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tüm yetkililerine Malatya'mız adına teşekkür ediyoruz. İlginiz, alakanız, şehrimize, hemşehrilerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. İnşallah Malatya'mız bu büyük afetin yarattığı sonuçları her geçen gün adım adım hallederek çözerek birkaç yıl içerisinde eskisinden daha güzel bir Malatya olacağına biz inanıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımız zatı hallerinizin başkanlığındaki ekibin de inandığını biliyoruz. Tekrar şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim dertlerimizi paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyoruz”

şeklinde konuştu.

“MADDİ HASAR ÇOK FAZLA”

Vali Ersin Yazıcı’nın ardından söz alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise,

“Malum bundan 14 ay kadar büyük bir felaketle ülkemiz karşı karşıya geldi. Bin yıllık Anadolu'daki serüvenimizde belki de başımıza gelebilecek en büyük felaket buydu. Bundan önce nice harpler, sıkıntılar, zorluklar, depremler yaşandı. Ama bunun kadar hasar bırakan büyük bir afeti görmedik. 9 saat ara ile iki tane şiddetli deprem, çok uzun süren bir deprem. Hem de kadim şehirlerimizin birkaç kilometre altından geçen bir deprem. Bundan 18 ilimiz etkilendi. Aslında 11 diyoruz ama birkaç bin konut yıkılan illerimiz de var. Toplamda sayı 18 il. 14 milyon insanımız zarar gördü. Ayrı ayrı bakıldığı zaman 680 bin konutumuz yıkıldı. 170 bin iş yerimiz, depolarımız, ahırlarımız, dile kolay söylemesi çok kolay 850 bin bağımsız birim. Haliyle maddi hasar çok fazla. 100 milyar doların üzerinde. Manevi hasarı ölçecek bir alet daha icat olmadı. Her evde acı tütüyor. Her evde gözyaşı var. Her eve gittiğimizde, hikâyelerini dinlediğimizde emin olun, teslim ettiğimiz evlerden ayrılırken hüzünlenerek, ağlayarak ayrılıyoruz. Unutamadığımız acı hatıraları o kadar çok ki. Depremin ilk günlerinde genel başkan yardımcısıydık. Bütün belediyelerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Sonra tek tek gidip onların ne yaptığını, neler yaptıklarını, nasıl çalıştıklarına şahitlik etmek için de buralardayız. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Bu sıkıntıyı yaşatmasın. Dualarımız böyle. Ama şimdi artık öyle sağlam konutlar yapacağız ki öyle sağlam iş yerleri yapacağız ki inşallah deprem olmaz, ama olursa hepimiz huzurlu evimizde oturalım. Bu acıları yaşamayalım. Onun içindir ki kılı kırk yarıyoruz. Onun içindir ki kolayca işe başlayıp, devam ettiremiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“390 KÜSÜR BİN KONUTUMUZUN İNŞAATI BAŞLADI”

Çarşı merkezinde fore kazık çakmaya devam ettiklerini kaydeden Bakan Özhaseki,

“Neredeyse depremden 2-3 ay sonra valiliğin karşısındaki çarşılarımızda, merkezlerimizde işe başlayalım dedik. Dikkat ediyor musunuz hala fore kazık çakmaya devam ediyoruz. Hala zemini temizlenmeye devam ediyoruz. Hala üzerindeki inşaatlara, yeni yeni yükselmeye başlayabiliyoruz. Mesela Kahramanmaraş'ta şehrin ortasından giden bir cadde var. Fay hattı geçiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bin tane konut yaptıralım dediler. İşe başlayacağız. Tam 40 milyon dolarlık fore kazık ihalesi var. Aylarca 15-17 metre fore kazık çaktık. Ama bir daha inşallah olmaz diyor. Olursa da sağlam bir vaziyette hepimizi emniyetli bir şekilde o depreme dirençli evlerimizi, iş yerlerimizde hayatımızı sürdürelim. O yüzden kılı kırk yarıyoruz. 14-15 ay geçti aradan emin olun hükümetin birinci gündem maddesi bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize ilk sorduğu soru depremde hasar gören illerimizde durum nedir? Hayat normale dönüyor mu? İnşaatlar yolunda mı? Başka taraftan bakıldığı zamanda maliyedeki sıkı para politikasını siz de takip ediyorsunuz. Mehmet Şimşek Bey’in itiraz etmediği tek harcama kalemi var o da depremde yapılanlar. Onun dışında milim milim her bir iş takip ediliyor. Burada işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor. Şu anda Türkiye genelinde neredeyse 390 küsür bin konutumuzun inşaatı başladı. 400 bin civarında konut olarak hak sahibimiz var. 40 bin kadar iş yeri olarak hak sahibimiz var. Belki 20-30 binde daha sonra mahkemelerden gelen veyahut da yeni tespitlerle hata varmış, düzeltilen vesaire yerler çıkabilir. Bunun içindir ki biz bütün bunların hesabını yapıp şu anda 400 bin civarında inşaata başladık. Hazırlıklarımız da var, devam ettiriyoruz”

söyleminde bulundu.

“ÖNÜMÜZDE SEÇİMSİZ BİR SÜRE VAR”

Son olarak gelecek yılın güz dönemine kadar bütün konut ve iş yerlerinin teslim edileceğini belirten Bakan Özhaseki,

“4 bin 333 köyde, köy evi yapıyoruz. Dile kolay. Kiminde 10, kiminde 30, kiminde 50 tane, kiminde 100 tane. Bin 240 tane şantiyemiz var. Oralarda 110 bin kişi çalışıyor. İlk etapta 76 bin kadar konutu teslim ettik. Haziran-Temmuz ile birlikte her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin civarında konutları teslim etmeye de devam edeceğiz. Malatya’mız açısından bakıldığı zaman da neredeyse hak sahipliğine yakın bir konuta başladık. Bütün hesabımız gelecek senenin ortalarında güze kadar konutunu alamamış bir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. İş yerleri yıkıldığı halde alamamış bir tek vatandaşımız kalmasın istiyoruz. Seçimler geçti. Tercihiniz baş üstüne. Arkadaşlarımızla yola devam etmeye karar verdiniz, bu yolda gayretli arkadaşlar, bizler de onlarla zaten çok sıkı bir şekilde çalışırız. Şimdi geçim dönemi başladı. Önümüzde seçimsiz bir süre var. Bu süre içerisinde biz çok çalışıp, çok gayret edip Malatya'mızı eski haline döndürmek için uğraşıyoruz. İnşallah bunu başarırız. Buna gücümüz yeter”

açıklamasında bulundu.

Program Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp tarafından Malatya’daki son durum hakkında bir sunum yapılması ve soru cevap bölümü ile sona erdi.