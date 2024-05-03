Şengönül’den “Milliyetçiler Günü” mesajı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısı bir açıklama yaptı. Şengönül, açıklamasında şunlara yer verdi:

"3 Mayıs 1944, necip Türk milletinin hakkı direncinin göndere çekilip bayraklaştığı önemli ve anlamlı bir gündür. Bu anlamlı güne gelene kadar ise Türk Milliyetçileri, Türklüğü savunmanın bedelini işkencelere ve tabutluklara maruz kalarak, nice çile ve sıkıntılara göğüs gererek ödemişlerdir. Büyük Türkçü yazarımız Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi 3 Mayıs bir bayram değil milli bir ayaklanmadır. Türk milliyetçileri iftiralara, baskılara ve suçlamalara rağmen Türklük şuurundan, Türkiye sevdasından ve Türk birliği ülküsünden vazgeçmemişlerdir. 3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin bu kutlu mücadelesini anlamak başta olmak üzere, Türklüğü ve Türk ülküsünü doğru okumak, geçmişten ders alıp Türk milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edilmelidir.

“3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ’MÜZ KUTLU OLSUN”

Türk Milleti, ecdadını bildiği, anladığı ve unutmadığı sürece Türk-İslam âleminin liderliğini yapabilecek gücü, kudreti ve fikriyatı kendisinde bulacaktır. Biz Ülkücü Türk gençleri bu kutlu ülküde toplanıp mücadelemize gönülden bağlı Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in izinde, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin yolunda, Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'in emrinde olan ülkücüleriz. Türk Bayrağı'nı dalgalandırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Mevkilerimizin her zaman değişeceğini biliyorken mevzimizin her zaman Milliyetçi - Ülkücü tarafta sabit kalacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile 3 Mayıs 1944’ün yıl dönümünde, onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek yolumuzu aydınlatan bütün milliyetçi kahramanları rahmet ve minnet ile anıyor; hayatta olanlara sağlık ve esenlik içinde ömürler geçirmelerini diliyorum. 3 Mayıs Türkçülük Günü’müz kutlu olsun.”

Kaynak: BÜLTEN