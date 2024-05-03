- Yaşam

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

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Malatya'da, çevreye duyarlı bir yaklaşımla atık elektrik enerjisinin kullanıldığı seracılık projesi, deprem sonrası yeniden faaliyete geçiyor. Atık ısı enerjisi sera işletmeciliğinde kullanılarak domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirilerek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor malatya haber mask
Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor malatya haber
Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor malatya haber
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Tesislerde çöplerin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen atık ısı enerjisi, sera işletmeciliğinde kullanılarak domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin yetiştirilmesi sağlanıyor. 2022 yılından itibaren başlatılan bu uygulama, çevre dostu bir yaklaşımı ve sürdürülebilir tarımı destekliyor. Bu bağlamda yetiştirilen fideler Malatya İnönü Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokağı’nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

“ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürü Meltem İnanç, “Toplamış olduğumuz çöpleri tesislerimizde elektrik enerjisi üretimine çevirirken çıkan ısı enerjisi ile de sera işletiyoruz. Bu seralarımızda domates, biber, patlıcan fideleri yetiştiriyoruz. 2022 yılından itibaren bu işlemi sürdürüyoruz. Geçen yıl depremden dolayı ara vermiştik. Bu yıl çalışmalarımıza yeniden başladık. Nasip olursa bundan sonra da üretime devam edeceğiz” dedi.

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

“100 BİN CİVARINDA FİDE ÜRETİYORUZ”

Biotrend Enerji Malatya Müdürü Hakan Gül ise, “Vatandaşlara da ücretsiz veriyoruz. Herkes bağına bahçesine diksin. Kendi emekleriyle ürettikleri sebzeleri yesinler.  Yaklaşık olarak sezonda 100 bin civarında fide üretiyoruz. Bunun ardından çiçek fidelerimiz var. Bir yandan atıkları değerlendirirken diğer yandan da kentimizin güzelleşmesine katkı sunuyoruz. İlk etapta çıkan atıklardan enerji üretiyoruz. Elde ettiğimiz ısıyı ile de milli serveti değerlendirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

“VATANDAŞIMIZA ÜCRETSİZ VERİYORUZ”

Belediyenin aldığı evsel atıkları değerlendirdiklerini söyleyen Gül, “ Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge gibi diğer ilçelerden belediye adına topladığımız atıkları değerlendiriyoruz.  Belediye ile ortak bir şekilde katı atık entegre tesisinde işliyoruz. Farklı metotlarla elektrik enerjisine çeviriyoruz.  Ortaya çıkan atık ısıyı da seralarımızda değerlendirerek 1000 metrekarelik serada fide kaktüs, çiçek gibi sezon ürünü yapıp sürdürülebilir çevre için vatandaşımıza ücretsiz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor
Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor

Malatyalılara ücretsiz fide dağıtıldı Bu fideler özel seralarda yetişiyor
 

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03 May 2024 - 17:29 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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