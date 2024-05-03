Malatya çarşısı projesinin son görsellerini Bakan Özhaseki paylaştı

Malatya çarşı merkezi, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasarlarla karşılaştı. Ancak, çarşı merkezindeki ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlandıktan sonra kent merkezi adeta devasa boş bir alana dönüştü. Bu arada çarşı bölgesinde yıkım bekleyen binalarda mevcut. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya Çarşısı Projesinin son görsellerini paylaştı. İşte Malatya Çarşısı böyle olacak.

Emeksiz Kavşağı'ndan Akpınar'a, Yeni Cami meydanı ve Kışla Caddesi'ne kadar olan bölümlerde neredeyse sayıları parmakla gösterilecek kadar bina kalmış durumda. Bu görüntü, Malatyalıları derinden üzerken bir yandan da Malatya çarşısının son halinin görselleri paylaşıldı.

Yerinde dönüşüm projesi kapsamında, Malatya'da ilk kazma 29 Temmuz 2023'te vuruldu. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilk etapta 7 bin 600 metrelik alanda 293 dükkân ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek. Çalışmalar halen devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya çarşının projesinin son görsellerini paylaştı. İşte o görseller…