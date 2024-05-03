Dirençli şehir ne demek? Ne işe yarar?

Namık Kemal Öztürk ve Özge Demirel’in ‘Çok Paydaşlı İş Birliği ve Dirençli Kent Açısından Montreal Şehri” adlı araştırmasında dirençli şehirlerin nasıl olması gerektiği, ne işe yaradığı gibi sorulara yanıt veriyor. İşte o makaleden önemli sonuçlar.

Şehirler değişen ve gelişen küresel dünyada her geçen gün daha önemli bir konuma gelmekte, kentleşme ve nüfus artışı dolayısıyla hemen her alanda bazen beklenen bazen beklenmeyen ani durumlarla karşı karşıya kalıyor. Bunlara karşı derhal ve hızlı bir şekilde harekete geçmek, krizlere dönüşmeden çözümler üretmek için dirençli şehirler önem kazanmaya başladı.

DAHA SAĞLAM BİR GELECEK İNŞA EDEBİLİRLER

Dirençli şehirler, krizlerin etkilerini en aza indirmek ve toplumun sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir rol oynadığı belirtilirken makalenin devamında,

“Bu kentler, esneklik, dayanıklılık ve hızlı tepki gösterme yetenekleriyle, değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilir ve daha sağlam bir gelecek inşa edebilirler. Dirençli şehirler, şehirlerin yönetimi tarafından, ani ve beklenmedik krizlerden sonra hızlı bir şekilde ekonomik, sosyal, kurumsal hizmetlerin yerine getirilebildiği ve olumsuz durumun şartlarının iyileştirilebildiği yerler olarak bilinir”

ifadeleri kullanıldı.

İŞ BİRLİĞİ İLE ÇÖZME YOLUNA GİDİLEBİLİR

“Kentsel dirençliliğe sahip şehirler, değişen şartlar karşısında kendisini yeni duruma göre dönüştürebilen, değiştirebilen ve geliştirebilen şehirler olup, ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal alanlarda fonksiyonlarını devam ettirebilen, buna hazırlıklarını sürekli geliştiren şehirler de denilebilir. Şehirler kendi ekonomik, sosyal kaynaklarına, sahip oldukları iş birliği gücüne ve yenilikçi anlayışlarına göre farklı imkânlara sahiptir. Önemli olan bir kentin kendi gücünü, kapasitesini, sınırlarını ve zorluklarını iyi tanıması ve buna karşı hazırlıklarını çok paydaşlı iş birliği ile çözme yoluna giderler.”

TOPLUM DİRENÇLİ OLMAZSA AFETLERE KARŞI KIRILGAN OLACAK

Kentin direnç kapasitesinin nasıl artırılması gerektiğinden bahseden makalede,

“Şehirlerde yaşanabilecek beklenmedik durumlar veya riskler karşısında kapsamlı, esnek, mücadeleci ve geleceğe dönük çözümler üretebilen planların oluşturulmasının ve uygulanmasının temelini oluşturuyor. Krizler sırasında ve sonrasında düzen farklılaşmakta, yaşanılan durum gelecekte farklı ve yeni normaller ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu yeni normale en kısa sürede ve hızlı şekilde uyum sağlayabilen şehirler; şehirlerini en iyi tanıyan, risk haritalarını hazırlayan, kriz eylem planlarını yapan ve bunu çok paydaşlı iş birliği ile yerel tüm paydaşlarla oluşturan şehirler olacaktır. Kentin direnç kapasitesinin artırılmasında iş birliği yapılması, toplumun bütün kesimleriyle sürece dahil edilmesi toplumun bilgilenmesini ve hazırlıklı olmasını, bu da toplumun dirençli olmasını sağlamaktadır. Eğer bir toplum dirençli olmaz ise bir kent afetlere, krizlere ve tehlikelere karşı daha kırılgan olacak ve mücadele kapasitesi azalacaktır”

ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi