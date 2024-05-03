03 May 2024 - 16:36- Gündem G:

Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da devam eden çarşı projesini inceledi.

Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi malatya haber mask
Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi malatya haber
Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi malatya haber
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da devam eden çarşı projesini inceledi.

6 Şubat depremlerinin etkisiyle büyük bir yıkıma uğrayan Malatya'da, kent merkezindeki çarşı projesi hızla ilerliyor. Özhaseki, Akpınar bölgesindeki inşaatı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alarak, şantiye yetkilileri, devam eden çalışmaları Bakan Özhaseki'ye sunum eşliğinde bilgi verdi.

Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi

 Emlak Konut tarafından yürütülen proje kapsamında Akpınar ile Turgut Temelli Caddeleri arasına toplam 5 bin 262 işyeri ve konut yapılacak. Çarşı projesinde 668 konut bulunacak, bunların 350 tanesi 2+1, 318'i ise 3+1 olarak planlandı. Projenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi

Bakan Özhaseki'ye incelemede Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da eşlik etti.

Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi
Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi
Malatya Çarşısı hızla yükseliyor! Bakan Özhaseki, çalışmaları yerinde inceledi
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 May 2024 - 16:36 Malatya- Gündem

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