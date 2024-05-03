Öğrencilerden Filistin için ortak ses

Gerçekleştirilen eyleme akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı. Protesto da akademisyenler cübbe ve kalem bırakma eylemi gerçekleştirilirken, oturma eylemi de yapıldı.

3 DİLDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

İsrail soykırımına karşı Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde basın açıklamasının da yapıldığı eylemde Türkçe basın açıklaması Tıp Fakültesi öğrencisi Abdullah Dinçadam tarafından yapıldı.

Yapılan basın açıklamasında, "İlköğretimden üniversiteye varıncaya kadar yüz binlerce öğrenci, eğitim, öğretim haklarından mahrum bırakılmıştır. Dünyanın dört bir yanında, Gazze'nin yanında yer alan vicdan sahibi üniversite öğretim üyelerine ve öğrencilerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı, görevine ve işine son verme gibi yıldırma girişimlerini, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyoruz. İnönü Üniversitesi olarak barış ve adalet için bir araya gelmenin insanlığın onuru ve geleceği adına bir gereklilik olduğunun bilincindeyiz. İnsanlığın ortak değerlerini yüceltmek, temel misyonlarımızdan biriyken Gazze'de yaşanan soykırım bu değerleri gölgede bırakmıştır. İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için tüm dünya akademi camiasına, bütün üniversite öğrencilerine, uluslararası toplumu harekete geçirmek için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerinin Gazze'de yaşanan bu soykırımın sonlandırılması için derhal harekete geçmesini, barış yanlısı öğrenci ve öğretim görevlilerine karşı uygulanan şiddetin sona erdirilmesini talep ediyoruz. Bu sadece bir başlangıçtır. İnönü Üniversitesi öğrencileri olarak barış ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Protesto oturma eylemi, kalem ve cübbe bırakma ile sona erdi.