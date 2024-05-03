KPSS sınav ücreti belli oldu! ÖSYM KPSS Başvuru ekranı ve son başvuru tarihi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir" denildi.

SINAV ÜCRETİ:

2024 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) – Başvuru: Her bir oturum için 235 TL yatırılacak

2024 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) – Başvuru: Her bir oturum için 350 TL yatırılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) – Başvuru: Her bir oturum için 350 TL yatırılacak

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye başvurular 3 ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı