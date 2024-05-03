KPSS sınav ücreti belli oldu! ÖSYM KPSS Başvuru ekranı ve son başvuru tarihi

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2024-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde; MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir" denildi.
SINAV ÜCRETİ:
2024 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) – Başvuru: Her bir oturum için 235 TL yatırılacak
2024 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) – Başvuru: Her bir oturum için 350 TL yatırılacak
Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) – Başvuru: Her bir oturum için 350 TL yatırılacak
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2024-KPSS Lisans Genel Yetenek ve Kültür oturumları ile Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT'ye başvurular 3 ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. DHBT'ye başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.