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4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

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4 Mayıs Cumartesi ve 5 Mayıs Pazar günü Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak. Kesintiden etkilenecek mahallelerin ve sokakların güncel listesi şu şekilde:

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak mask
4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak
4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak
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Sivas Merkez, Kızılalan Köyü bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacak.

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

Sivas Merkez, Serpinçik Köyü bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

Sivas Hafik Merkez ve Köyleri bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 15:00 arasında bakım çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

Sivas Zara Ekinli Grubu - Canova Köyü TOKİ 1. Etap Bolukbaşı Çiftliği bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 15:00 arasında bakım çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacak.

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

SİVAS 4 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sivas ilinde 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tam listesi şu şekilde:

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

GÜRÜN İLÇESİ

4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Sivas ilinin Gürün ilçesinde ve Kaledere Köyü'nde planlı bir elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, saat 09:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek.

4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak
 

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03 May 2024 - 16:04 Sivas- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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