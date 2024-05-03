4 ve 5 Mayıs Sivas ve ilçelerinde elektrik kesintileri olacak

Sivas Merkez, Kızılalan Köyü bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacak.
Sivas Merkez, Serpinçik Köyü bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 10:00 ile 13:00 arasında şebeke çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sivas Hafik Merkez ve Köyleri bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 15:00 arasında bakım çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sivas Zara Ekinli Grubu - Canova Köyü TOKİ 1. Etap Bolukbaşı Çiftliği bölgelerinde 5 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 15:00 arasında bakım çalışması sebebiyle iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek elektrik kesintisi yapılacak.
SİVAS 4 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sivas ilinde 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tam listesi şu şekilde:
GÜRÜN İLÇESİ
4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Sivas ilinin Gürün ilçesinde ve Kaledere Köyü'nde planlı bir elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, saat 09:00 ile 15:00 arasında gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.