BİM’e her kategoriden fırsat ürünleri geliyor

3 Mayıs 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Heifer Saç Kurutma ve Şekillendirme Makinesi 2 bin 999 TL,
Heifer Saç Kurutma Makinesi 2 bin 999 TL,
Heifer Saç Kurutma Makinesi 379 TL,
GESKE 6'sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası 3 bin 499 TL,
Polosmart Smart Tartı 329 TL,
Polosmart Akıllı Bileklik 239 TL,
Nautica Şarjlı Diş Fırçası 479 TL,
Heifer Ejderha Tıraş Makinesi 219 TL,
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge 3 bin 999 TL,
Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 7 bin 299 TL,
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL,
Heifer Mega Robot Blender Set 1.299 TL,
Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.199 TL,
Fakir Mikrodalga Fırın 2 bin 499 TL,
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL,
Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL,
Kumtel 5.5 Litre Fastfryer 1.699 TL,
Tefal Simplicty Tava 32 cm 549 TL,
Tefal Manuel Rondo 500 ml 499 TL,
Tefal Servis Seti 5'li 349 TL,
Tefal Şef Bıçağı 20 cm 285 TL,
Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL,
Bonera Seramik Karnıyarık Tencere 24 cm 499 TL,
Bonera Seramik Derin Tencere 22 cm 399 TL,
Bonera Seramik Tava 24 cm 279 TL,
Güral Porselen 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.099 TL,
Emsan New Bone Porselen Fincan Seti 699 TL,
Kaşmir Halı 120x180 cm 699 TL,
SGS Akülü Ağaç Kesme Testeresi 3 bin 499 TL,
SGS Basınçlı Yıkama Makinesi 3 bin 299 TL,
SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru 2 bin 499 TL,
SGS Akülü Tırpan 3 bin 999 TL,
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 399 TL.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.