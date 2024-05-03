Esnaf odalarından Sami Er’e ziyaret

Keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, il merkezi ve ilçe esnaf ve sanatlar odası başkanları ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ziyaret etti. Keskin, “Malatya’yı bütün olarak ele alıp, depremde yıkılmış olan şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

“BİZİM BOYNUMUZUN BORCU”

Şevket Keskin, Büyükşehir Belediye başkanı Sami Er’e görevinde başarılar dileyerek, “Malatya’yı bütün olarak ele alıp, depremde yıkılmış olan şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak bu süreçte her zaman yanınızda olacağız. Eksik gördüğümüz yerde mutlaka uyarı yapacağız. Malatyalıların sizden beklentisi çok yüksek. Biran önce Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıralım. İşinizin zor olduğunu biliyoruz. Çünkü Malatya her tarafı çökmüş bir şehir. Bu nedenle esnaf ve sanatkâr camiası olarak Malatya’nın yanında olmak bizim boynumuzun borcu. Görevinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren de Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e başarılar dileyerek, Er’in TOKİ Başkan Yardımcısı iken TOKİ tarafından yaptırılan Küçük Sanayi Siteleri Projelerini hatırlatarak, yeni dönemde benzer projelerin Malatya’ya kazandırılması talebinde bulundu.

“STK’LARIN GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Ziyaret için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “TOKİ’de görev yapmış olmam nedeniyle vatandaşımız bize umut beslediler. İnsanlarımızın bir umutları var, sahada dolaşırken bu benim yükümü daha da ağırlaştırıyor. Biz de bu umutları boşa çıkartmamak için gayret gösteriyoruz. Seçimden sonra hemen ilk olarak TOKİ’ye gittim, hatırlarsanız, ilave 15 bin konut yapacağız. Sahada dolaşırken, insanlar ‘Konutlar hak sahiplerine yapılıyor, biz ne olacağız’ diyorlar. TOKİ hemen gelip arazi çalışmalarına başladı. Kamu kaynaklarını Malatya’ya getirmenin hesaplarını yapıyoruz. Karayolları ile görüştük, çok kötü durumda olan çevre yolunun bakımına hemen başlayacaklar. Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. STK’ların görüşleri bizim için çok önemli. Karar verirken fikir alışverişi olacak” şeklinde konuştu.

Ziyarette Er ve Oda başkanları esnafların ve şehrin genel sorun ve talepleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Kaynak: BÜLTEN