Vali Ersin Yazıcı yayımladığı mesajda, “Hepimizin hayatı bir anlık dikkatsizlik veya kural ihlali sonucu yitirilemeyecek kadar değerlidir. Bu nedenle, bir arada yaşama kültürü gereğince hem kendimize hem de diğer kişilere karşı sorumluluklarımızın olduğunu bilmek zorundayız. Trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu ve doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN TRAFİK VE İLK YARDIM HAFTASI’NI KUTLUYORUM”

Yazıcı Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle yayımladığı mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

“İlimizde de karayolları trafik güvenliği ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için üstün bir gayret göstererek gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor ve başta trafik görevlilerimiz ve ilk yardım çalışanlarımız olmak üzere, tüm sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın Trafik ve İlk Yardım Haftası’nı kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN