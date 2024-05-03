Bakan Özhaseki Malatyalılara seslendi: Malatya’da eksiklerimizi göreceğiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada bir basın açıklaması yaptı. Özhaseki,

“Malatya'mızda özellikle kaç tane hak sahibimiz var? Ne kadar konut yapmamız lazım? Ne kadar iş yeri yapmamız lazım? Biz şu anda kaçına başladık? İnşaatlarımız ne durumda? Bundan sonra açığımız var mı?”

sorularına yanıt bulmak için Malatya’da olduğunu belirtti.

“SEÇİM BİTER, GEÇİM BAŞLAR”

Yerel seçimler hakkında bir değerlendirmede bulunan Bakan Özhaseki,

“Malumunuz bir ay kadar önce tüm ülkemizde yerel seçim sürecinden geçtik. Malatya'mızda da vatandaşlarımız tercihlerini hür bir şekilde kullandılar. Yine Büyükşehir Belediyesi’nde, Battalgazi'de, Yeşilyurt'ta ve birçok ilçemizde Ak Partili Belediye Başkanı arkadaşlarımızın görevde devam etmesi hususunda iradelerini beyan ettiler. Bizim literatürümüzde güzel bir söz var. Seçim biter, geçim başlar. Şimdi geçim dönemi. Şimdi iş başında koşturma dönemi, eksiklerin giderilme dönemi. Malumunuz 14 ay kadar önce çok büyük bir depremle hatta 9 saat arayla iki tane büyük depremle Türkiye sarsıldı. Bizim Anadolu medeniyetimizde başımıza gelmiş olan büyük felaketleri göz önüne aldığımızda bundan daha büyük bir felaketle şimdiye kadar karşılaşmamıştı. 850 bin bağımsız birim yerle bir oldu. Bütün bunların hak sahipliğini belirleyip, zararlarını giderecek şekilde tespit edip yola çıktığımızda da bir senedir büyük bir gayretle koşturuyoruz. Şu anda bin 240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik çalışan ordusuyla bu zararları giderebilmek için gayret ediyoruz. 4 bin 333 köyümüzde evler yapıyoruz. Kolay işler değil”

ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRLERİMİZİN ALTINDA FAY HATLARI GEÇİYOR”

Yaşanan depremlerin boyutu hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki,

“Yurt dışından gelen bütün mevkidaşlarımız, böyle bir hasarın kendi ülkelerinde olması durumunda altından kalkamayacaklarını ve zorlanacaklarını hep ifade ettiler. Geçenlerde Japonların en üst grubu geldiğinde de kendi depremleriyle kıyaslayıp sonra da evet böyle büyük bir hasarın altından biz de bu kadar hızlı bir şekilde kalkamazdık, diye de ifade ettiler. Onların belki bir şahsı depremin şansı olmaz ama açık denizlerde otuz kilometre kadar derinliklerde sahilden ve şehirlerden çok uzakta depremlerin olması. Bizde de kadim binlerce yıldır yaşayan şehirlerimizin altından geçen fay hatlarının çok kısa süreli çok kısa mesafeli bir yerde evlerimize, iş yerlerimize büyük hasar vermiş olması, aradaki en büyük fark”

şeklinde konuştu.

“TEK TEK GÖZDEN GEÇİRECEK”

Malatya’ya gelme nedenini açıklayan Bakan Özhaseki,

“Biz bunları altından kalkacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bugün de Malatya'mızda özellikle kaç tane hak sahibimiz var? Ne kadar konut yapmamız lazım? Ne kadar iş yeri yapmamız lazım? Biz şu anda kaçına başladık? İnşaatlarımız ne durumda? Bundan sonra açığımız var mı? Merkez dışındaki 8 ilçemizde de bizim inşaatlarımız devam ediyor. Tek tek bunları gözden geçireceğiz. Bir muhasebe yapacağız. Eksiğimizi göreceğiz. Burada arkadaşlarımızla istişare edeceğiz. Yapmamız gerekenleri daha hızlı bir vaziyette aksiyon alıp yapmak için elimizden geleni yapacağız nasip olursa”

açıklamalarında bulundu.

MÜŞTEREK TAPU BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Açıklama sonrasında bir gazetecinin Bakan Özhaseki’ye, müşterek tapuda da belirsizliklerin olduğunu ve nasıl bir çözüm bulunacağını sorusu üzerine Bakan Özhaseki,

“Müşterek tapu meselesinde birçok ihtilaf konusu var. Çoğuna da hakim olduğumu düşünüyorum. Biraz sonra içeride arkadaşlar dile getirirlerse çözüm buluruz. Yani çözüm bulunamıyor diye bir şey yok. Her şeyin bir çözümü var. Kimse ev yapılamıyor demesin. Her şeyin bir çözümü var. Rahat olun”

dedi.