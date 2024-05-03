“Ömür boyu göz içinde kalabilir”

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi sıkça rastlanan görme kusurları, genellikle gözlük ve kontakt lenslerle tedavi edilse de bu sorunlara daha kalıcı çözüm arayışları da devam ediyor. Son yıllarda hızlı gelişen refraktif cerrahi ile refraktif kusurların tedavisinde alternatif çözümler üretiliyor. Refraktif cerahi işlemleri, temelde korneal cerrahi ve göz içi cerrahi olarak sınıflandırılırken, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Lütfi Seyrek, yüksek numaralı ya da gözü lazer için uygun olmayan hastalarda fakik göz içi lens (GİL) ameliyatının uygulanabileceğini açıkladı.

“GÖZ İÇİ KONTAKT LENSLER, GÖZÜN YAPISINI BOZMAZ”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seyrek; özellikle göz çizdirme olarak bilinen lazer işlemi için göz yapısı uygun olmayan hastalarda göz içi lens ameliyatının uygulanabildiğini belirtti. Op. Dr. Seyrek, “Bu ameliyatta; FDA tarafından onaylı olan mercekler, yaklaşık 20 yıldır dünya üzerinde yaygın olarak uygulanıyor. Fakik GİL işlemi, göz içi kontakt lens olarak da tanımlanıyor. Lazerdeki gibi korneada bir düzeltme işlemi olmadan, hastanın kendi doğal merceği çıkarılmadan göz içine mercek yerleştirilmesi işlemine Fakik GİL deniliyor. Fakik GİL ile yüksek miyop (yaklaşık 25 dereceye kadar), yüksek hipermetrop ve astigmat tedavi edilebiliyor” dedi.

18 yaşından büyük olan, son yıllarda belirgin numara değişikliği olmayan, katarakt, göz tansiyonu olmayan ve muayenede göz yapısı uygun olan tüm hastalara göz içi kontakt lens uygulanabildiğini ifade eden Op. Dr. Seyrek, gözlükten kurtulmak için başvuranların öncelikle detaylı bir muayenesi yapıldıktan ve gerekli testler yapıldıktan sonra uygunluğuna karar verildiğini açıkladı. Ölçümler yapıldıktan sonra kişilere özel Fakik GİL‘in belirlendiğini söyleyen Op. Dr. Lütfi Seyrek, "Bu lensin en büyük avantajı göz yapısında bir değişikliğe neden olmadan yapılabilmesidir. Yani Fakik GİL uygulamasında korneada bir incelme, kesme, kapakçık açma ya da korneadan parça çıkarılma işlemi yoktur. Ayrıca göz içi doğal merceğe temas etmeden ve çıkarılmadan göz içine yerleştirilmektedir. Bu nedenle geri dönüşümlü bir işlemdir” şeklinde konuştu.

“ÖMÜR BOYU GÖZ İÇİNDE KALABİLİR”

Lazer teknikleri ile düzeltilemeyecek kadar yüksek numaraları olan hastalarda rahatlıkla göz içi kontakt lensler kullanılabilir. İsmi nedeni ile günlük kullanılan kontakt lensler ile karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Lütfi Seyrek, “Bu lens, ameliyathane şartlarında göz damlası ile uyuşturulduktan sonra küçük bir kesi yapılarak göz bebeğinin arkasına yerleştirilir ve operasyon bir göz için 8-10 dakika sürmektedir. İki göze aynı gün işlem yapılabileceği gibi bir ya da birkaç gün arayla da yapılabilir. İşlem sonrası hastanede yatışa gerek yoktur ve hasta günlük hayatına devam edebilir. Görme, genellikle ertesi gün düzelmektedir. Hastanın kontakt lenslerdeki gibi ek bir bakım yapması gerekmez. Kaşıma ovalama ile yerinden kaymaz. Ömür boyu göz içinde kalabilir. Yine hastanın kendi doğal merceği çıkarılmadan üzerine yerleştirildiği için akıllı mercekler ile de aynı işlem değildir” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı