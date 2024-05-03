Arda Kardeşler, 20. kez Sivasspor maçı yönetecek

Bursa Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, 20. kez Sivasspor’un maçını yönetecek. Hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı geride kalan 19 müsabakada Sivasspor 9 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. 6 karşılaşma ise mağlubiyetle sona erdi.
Kardeşler, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek.
Arda Kardeşler’in yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:
Sivasspor: 3 - Göztepe: 0
Sivasspor: 3 - Boluspor: 1
Şanlıurfaspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0
Bodrumspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 - Göztepe: 0
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3
Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1
Gaziantep FK: 5 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0
Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 0
Sivasspor: 4 - Hatayspor: 0
Sivasspor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1
Sivasspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0
Giresunspor: 2 - Sivasspor: 2
Kayserispor: 4 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1
Galatasaray: 2 - Sivasspor: 0
Gaziantep FK: 1 - Sivasspor: 3
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.