Kayserispor'un Karaoğlan ile galibiyeti yok

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor- Karagümrük maçına atanan Alilla Karaoğlan'ın orta hakem olarak sahaya çıktığı maçlarda sarı kırmızılı ekip galibiyet alamadı. Atilla Karaoğlan, hakemlik tarihinde 11 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor, 6 beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un son olarak ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynadığı ve 2-1 kaybettiği Galatasaray maçında düdük çalmıştı.
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri ise şu şekilde:
Galatasaray-Kayserispor 2-1
Kayserispor- Fenerbahçe 1-2
Gaziantep FK-Kayserispor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Fenerbahçe 0-4
Giresunspor-Kayserispor 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Fenerbahçe-Kayserispor 2-1
Manisa FK-Kayserispor 3-3
Kayserispor-Kasımpaşa 1-1
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.