03 May 2024 - 12:52- Spor G:

Hedef 100 bin öğrenciye erişmek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında gerçekleştirilen proje çerçevesinde, bu yıl içerisinde 100 bin çocuğa erişmek adına kollar sıvandı.

Hedef 100 bin öğrenciye erişmek mask
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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde 'Dersimiz Futbol' konulu proje faaliyete geçirildi. Proje çerçevesinde Türkiye'de pilot bölgelerden birisi haline getirilen Kayseri'de de geleceğin futbolcularını şimdiden bulabilmek adına kollar sıvandı.

Hedef 100 bin öğrenciye erişmek

Çalışmalar ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Projesi koordinatörlerinden Gökmen Başoğlu yaptığı açıklamada, "Bu projenin amacı ülke genelinde çocuklarımıza futbolu sevdirmek. Bununla ilgili Kayseri'deki 200 sınıf öğretmenine, 45 beden eğitimi öğretmenlerine eğitim semineri verdik. Bu eğitim sayesinde öğretmenlerimiz, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen malzemeler ile birlikte okullarda çeşitli stantlar kurarak futbolu sevdirici oyunlar yapmaya çalışıyorlar. Futbolun alt yapısını oluşturmak adına çabalıyorlar. Bizler de tüm okullara giderek bu proje çerçevesinde öğrencilerimizi memnun etmeye, mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu projede hedef Türkiye genelinde 100 bin çocuğa erişmek. 16 ilde bunun çalışması devam ediyor. Kayseri'de 15 bin ortaokul 6 bin de ilkokul öğrencisi bu proje kapsamında bizimle birlikte çalışıyor" dedi.
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 May 2024 - 12:52 - Spor

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