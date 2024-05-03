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BAL'da haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

BAL'da haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı mask
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

BAL'da haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 25. hafta maçları 5 Mayıs Pazar günü oynanacak. Grupta oynanacak 4 müsabakayı yönetecek hakemlerin isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta oynanacak 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Bingölspor-Yozgat Bozokspor: Serkan Pınar

Erzincan Ulalarspor-Kangal Termikspor: Hacı Güverti

Malatyaspor-Rüstempaşaspor: Abdulkadir Oralı

Hacılar Erciyesspor-Dersimspor: Oğuzhan Çam

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bölgesel Amatör Lig, son dakika, son dakika Bölgesel Amatör Lig, Türkiye

03 May 2024 - 12:51 - Spor

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