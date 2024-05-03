Atilla Karaoğlan, ikinci kez Kayserispor maçında

Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maça Atilla Karaoğlan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.
Süper Lig'in 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre; Kayserispor-Karagümrükarasında oynanacak müsabakaya Atilla Karaoğlan görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ile Özkara yapacak. Alper Akarsu da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi.
Atilla Karaoğlan, bu sezon 2-1 sona eren Galatasaray-Kayserispor maçında düdük çalmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.