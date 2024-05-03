03 May 2024 - 12:50- Spor G:

Atilla Karaoğlan, ikinci kez Kayserispor maçında

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Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maça Atilla Karaoğlan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Atilla Karaoğlan, ikinci kez Kayserispor maçında mask
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Kayserispor ile Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maça Atilla Karaoğlan'ı orta hakem olarak görevlendirdi.

Atilla Karaoğlan, ikinci kez Kayserispor maçında

Süper Lig'in 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre; Kayserispor-Karagümrükarasında oynanacak müsabakaya Atilla Karaoğlan görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ile Özkara yapacak. Alper Akarsu da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi.

Atilla Karaoğlan, bu sezon 2-1 sona eren Galatasaray-Kayserispor maçında düdük çalmıştı.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Atilla Karaoğlan, Karagümrük, Kayserispor, Türkiye

03 May 2024 - 12:50 - Spor

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