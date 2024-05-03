- Gündem

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Konya’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat! mask
Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!
Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş, Karahüyük mahallelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Altınekin ilçesine bağlı Kale, Sarnıç, Yeni Ölmez mahallelerine,

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık, Küçükhisarlık, Söğüt mahallelerine,

Yarın 09.00-13.30 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Bağlar, Çaybaşı, Fethiye, İçeriçumra, İstiklal mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesine,

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

Yarın 16.00-18.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Hadim ilçesine bağlı Dedemli, Dolhanlar, Gezlevi mahallelerine,

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

Yarın 1.00-12.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Sebiller Mahallesine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesine,

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Erler, Şatır mahallelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Selçuklu ilçesine bağlı Yazıbelen Mahallesine,

Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Yunak ilçesine bağlı Hacıfakılı, İmamoğlu, Kıllar, Odabaşı, Selçuk, Yeni mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

# Meram Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, konya elektrik kesintisi, Konya, konya son dakika, son dakika elektrik kesintisi

03 May 2024 - 12:48 Konya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL