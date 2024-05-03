Konya’nın 11 ilçesi yarın bu saatlere dikkat!

Meram Elektrik Dağıtım AŞ. (MEDAŞ) tarafından Konya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

MEDAŞ Konya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Akşehir ilçesine bağlı Altuntaş, Karahüyük mahallelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Altınekin ilçesine bağlı Kale, Sarnıç, Yeni Ölmez mahallelerine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Bozkır ilçesine bağlı Hisarlık, Küçükhisarlık, Söğüt mahallelerine,

Yarın 09.00-13.30 saatleri arasında Çumra ilçesine bağlı Bağlar, Çaybaşı, Fethiye, İçeriçumra, İstiklal mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesine,

Yarın 16.00-18.00 saatleri arasında Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Hadim ilçesine bağlı Dedemli, Dolhanlar, Gezlevi mahallelerine,

Yarın 1.00-12.00 saatleri arasında Ilgın ilçesine bağlı Sebiller Mahallesine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Karatay ilçesine bağlı Erler, Şatır mahallelerine,

Yarın 10.00-11.30 saatleri arasında Selçuklu ilçesine bağlı Yazıbelen Mahallesine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Yunak ilçesine bağlı Hacıfakılı, İmamoğlu, Kıllar, Odabaşı, Selçuk, Yeni mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.