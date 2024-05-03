Malatyalılar “Orman Benim” dedi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan "Orman Benim" kampanyası Malatya’da da gerçekleştirildi. Orduzu Pınarbaşı’nda düzenlenen bu kampanyaya Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Malatya Orman İşletme İl Müdürü Osman Kayalar, işletme müdürlüğü personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kampanyanın açılış konuşmasını Malatya Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar yaptı. Kayalar, ormanlık alanda materyallerin uzaklaştırılması için çöp toplama faaliyeti gerçekleştireceklerini söyledi.

“ÇÖPLERİ TOPLAMANIN YANI SIRA AĞAÇLARI BUDAYACAĞIZ”

“İlimizde bir farkındalık oluşturmak istedik” diyen Kayalar,

“Burada yapmamız gereken en önemli şey gençlerimizin bilinçlendirilmesi. Burada meydana gelen yangınların çoğu insan eliyle gerçekleşiyor. İnsan eliyle çıkan yangınlarımızı daha az seviyeye düşürmek, bundan sonra çöp atımını ve ormanlarımızda biriken atıkların toplanması, oluşmaması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bir kampanya oluşturuldu. Bu kampanyayı gerçekleştirmek için burada toplandık. Çöpleri toplamanın yanı sıra ağaçları budayacağız”

diye konuştu.

“ALT TABAKAYI ORMANLIK ALANDAN UZAKLAŞTIRIYORUZ”

Orman yangınlarının yatay olan yerlerde başladığını belirten Kayalar,

“Biz orman yangınlarını oluşturacak alt tabakayı ormanlık alandan uzaklaştırıyoruz. Ormanlar tepeden başlamıyor. Yatay olan yerlerde meydana geliyor. Materyal ne kadar fazla olursa yangının etkisi o kadar fazlalaşıyor. Sıcaklık, yanıcı madde ve oksijenin birleşimiyle yangınlar oluşuyor. Biz ormanlarımızdan yanıcı maddeleri ne kadar uzak tutarsak, bu konuda daha başarılı oluruz, daha az yangın çıkar. Bu kampanyadaki amacımız bu. ‘Benim Ormanım’ adı altında insanlarımızı bilinçlendirmek, buralara piknik yapmaya geldiklerinde çöpleri varsa çöplerini toplatıp, bu çöpleri geri dönüşüme göndermelerini sağlamayı istiyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak için bu kampanya oluşturuldu”

şeklinde konuştu.

“ÖZELLİKLE ÇİFTÇİLERİMİZDEN ANIZ YAKMAMALARINI TALEP EDİYORUZ”

“Orman yangınları piknik yaparken ateşlerin söndürülmemesi, su şişesinin veya cam kırıklarının mercek etkisi oluşturması, bilerek yakma, anız yakma, terör saldırısı şeklinde meydana geliyor” diyen Kayalar, şunları kaydetti:

“Ama buradaki asıl faktör insan. Bunların önüne geçmek en önemli amacımız. Mesela Malatya’da geçen yıl 28 anız yangını, 8 orman yangını oldu. Biz orman ve anız yangınlarını azaltmak istiyoruz. Çiftçilerimiz anız yakmakla tarlanın ihya olacağını, tarlanın daha verimli hale geleceğini düşünüyorlar ama gerçek olan bu değil. Anız yangınlarıyla yararlı bakteriler ve bütün canlılar ölüyor. Dolayısıyla tarlanın verimi 2-3 yıl geriye düşüyor. Tarlaları traktörle sürmek yerine anızlar yakılıyor. Bunun yapılmaması gerekiyor. Özellikle çiftçilerimizden anız yakmamalarını talep ediyoruz.”

Daha sonra söz alan Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur ise, projenin amacının ormanlara sahip çıkmak olduğunu dile getirdi.

“ORMAN HAYATTIR, MUTLULUKTUR”

Yangınların yüzde 90 oranında insan eliyle meydana geldiğini ifade eden Tabur,

“Ormanlarımızda çıkan yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı olarak istatistiklenmiş. Ve bu yangınların doğrudan çıkmasına neden olmasa bile dolaylı yolardan ormana attığımız çöpler nedeniyle de hem bu yangınların çıkmasına hem de çöpler vasıtasıyla bu yangınların ilerlemesine sebep oluyoruz. Bizim Türk geleneklerinde, hem yakın hem de uzak Türk kültüründe ormana büyük bir saygı vardır. Hatta ormanın içerisinde sesli bile konuşulmaz, taş bile atılmazmış. Ormana can, hayat diye bakılırmış. Orman hayattır, mutluluktur, sağlıktır, temiz havadır, temiz sudur. Ormana sahip çıkmalıyız”

şeklinde konuştu.