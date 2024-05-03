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Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek! mask
Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!
Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

4 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hıdırağa

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Silahtarağa

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Bıyıkali

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Yağcı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Tatarlı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Parmaksız

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hacıllı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Delibedir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Canhıdır

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Susuzmüsellim

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

 

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03 May 2024 - 10:52 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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