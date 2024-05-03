Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

4 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hıdırağa

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Silahtarağa

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Bıyıkali

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Yağcı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Tatarlı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Parmaksız

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Hacıllı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Delibedir

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Canhıdır

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Susuzmüsellim

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00