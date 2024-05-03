Tekirdağ’da Ergene Süleymanpaşa Hayrabolu Ergene ve Çorlu etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
4 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hıdırağa
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Silahtarağa
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 03:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Bıyıkali
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: SÜLEYMANPAŞA
Mahalle Adı
Merkez-Yağcı
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Tatarlı
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Parmaksız
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Hacıllı
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Delibedir
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Canhıdır
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Susuzmüsellim
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Türkgücü Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 19:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.