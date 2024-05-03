Kırklareli’nde Merkez Lüleburgaz ve Babaeski etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

4 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Nadırlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

5 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karacaibrahim

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 14:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Nadırlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 16:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Karamusul-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 12:00

İLÇE: LÜLEBURGAZ

Mahalle Adı

Çiftlikköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 12:00

6 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Taşağıl Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 16:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karahıdır

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00