Kırklareli’nde Merkez Lüleburgaz ve Babaeski etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklareli’nde bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
4 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Nadırlı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00
5 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Karacaibrahim
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 14:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Nadırlı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 16:00
İLÇE: LÜLEBURGAZ
Mahalle Adı
Karamusul-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 12:00
İLÇE: LÜLEBURGAZ
Mahalle Adı
Çiftlikköy-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 12:00
6 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Karahıdır
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00
İLÇE: BABAESKİ
Mahalle Adı
Taşağıl Bucak Merkezi-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 16:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-Karahıdır
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.