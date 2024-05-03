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Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek! mask
Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!
Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

4 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

5 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Türkobası-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 16:00

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Merkez-Mescit

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 14:00

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

6 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00

Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00

 

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03 May 2024 - 10:40 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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