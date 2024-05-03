Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
4 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
04.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00
5 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Türkobası-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 16:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Merkez-Mescit
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
05.05.2024 Pazar Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
05.05.2024 Pazar Saati: 14:00
6 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00
İLÇE: ENEZ
Mahalle Adı
Merkez-Gaziömerbey
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00
İLÇE: MERKEZ
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.