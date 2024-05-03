Edirne’de Enez Uzunköprü ve Merkez etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

4 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

04.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

04.05.2024 Cumartesi Saati: 15:00

5 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Türkobası-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 16:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Merkez-Mescit

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

05.05.2024 Pazar Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

05.05.2024 Pazar Saati: 14:00

6 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 17:00

İLÇE: ENEZ

Mahalle Adı

Merkez-Gaziömerbey

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 15:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

06.05.2024 Pazartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

06.05.2024 Pazartesi Saati: 14:00