Profesör Bektaş Elazığ depremini yorumladı “Yorgun binalar risklidir”

Dün gece saat 23.57’de Elazığ Sivrice’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanırken meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Oluşan sarsıntı bölge halkını tedirgin ederken uzmanlar tarafından bazı açıklamalar yapıldı.

Elazığ Sivrice’de oluşan 4.0 büyüklüğündeki depremin artçı bir deprem olduğunu bildiren Prof. Dr. Osman Bektaş büyük depremlerden zarar görmüş yorgun binaların riskli olabileceğine dikkat çekti, bu bölgede meydana gelen artçıların ise kuzeye yük bindirdiğini söyledi.

“KUZEYE GÖÇ EDEN ARTÇISI”

Meydana gelen son depremi yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, “M4 Elazığ - Sivrice depremi 30 Mart 2024’te oluşan Sivrice M4,7 depremi gibi, 2020 M6,7 depreminin kuzeye göç eden artçısı. DAF Zonu üzerinde oluşan Hazar Gölünün kuzey kenarı da faylı olmasına karşın (artçıların dağılımına bakınız) bu faylar MTA Diri Fay Haritasında yoktur” dedi.

“YORGUN BİNALAR RİSKLİDİR”

Bölgede oluşabilecek artçı sarsıntılara dikkat çeken Bektaş, “Elazığ çevresi artçılarına dikkat. 2020 6,7 büyüklüğündeki Elazığ ve 2023 7,8-7,5 büyüklüklerindeki Maraş-Elbistan deprem serisinin kuzeye yaptığı stres transferine bağlı artçılar devam edeceğinden, çevredeki büyük depremden zarar görmüş yorgun binalar risklidir” şeklinde konuştu.